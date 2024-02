Kouamè campione d’Africa, la Costa d’Avorio gli regala una villa ed un assegno da 76 mila euro

A pochi giorni da una vittoria incredibile, la nazionale della Costa d’Avorio è stata ricevuta ad Abidjan dal Presidente della Repubblica, Alassane Ouattara. Kessie e compagni, che hanno conquistato la Coppa d’Africa per la terza volta nella loro storia grazie alla vittoria in finale sulla Nigeria, hanno ricevuto il giusto riconoscimento per la loro straordinaria impresa.

Ogni giocatore ha infatti ottenuto dal Presidente un premio dell’importo di 50 milioni di franchi (76.000 euro), oltre a una villa di identico valore (come era già accaduto dopo il trionfo del 2015). L’allenatore Emerse Faé, che ha preso le redini della squadra in corso d’opera, dopo le dimissioni di Jean-Louis Gasset, ha invece ricevuto un bonus di 100 milioni di franchi (152.000 euro). Tutti i calciatori e lo staff tecnico sono stati inoltre insigniti del titolo di Cavaliere dell’Ordine Nazionale, la più alta onorificenza della Costa d’Avorio.

“Avete portato felicità a tutti gli ivoriani, bravi”, ha detto il presidente Ouattara durante ka cerimonia, alla presenza dell’intero governo. “Non potete immaginare fino a che punto siete riusciti a unire gli ivoriani”, ha aggiunto il capo dello Stato che ha anche elogiato le forze di sicurezza “per il modo in cui hanno lavorato per garantire l’incolumità di tutti. Abbiamo dimostrato che una Costa d’Avorio unita è capace di grandi cose”. Lo riporta TMW

Tra questi giocatori che esultano naturalmente anche il calciatore viola Christian Kouamè che tornerà a Firenze più ricco e con una villa in più. Oltre che naturalmente più vincente grazie al grande trofeo conquistato.

