Bucchioni: “Commisso vuole decidere lui i giocatori, con Barone non si affidano ad altri dirigenti”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della squadra dirigenziale della Fiorentina che si occupa del mercato, queste le sue parole:

“Barone può circondarsi di persone che gli segnalano le cose, chi fa il capo deve sapersi circondare di persone che ne sanno più di lui. Se Sartori è il migliore decido di andare a prendere lui tanto le decisione finali spettano sempre alla società. Alcune proprietà si affidano, invece alla Fiorentina piace a Commisso decidere i giocatori, i giocatori li vogliono scegliere loro, vogliono fare la squadra, Rocco vuole partecipare attivamente, i soldi li tira fuori lui e i fischi se li prende lui. Se fossi il padrone della Fiorentina io farei la stessa cosa. In un calcio perfetto non accade questo, uno si affida ai migliori dirigenti e loro svolgono il compito seguendo alcune indicazioni, poi a fine stagione si tirano le somme. Cosi però bisogna fidarsi, Rocco invece vuole mettere le mani in pasta.

Commisso mette i soldi tramite Mediacom ma non puoi farla più elevata perchè sono soldi suoi e quindi è tutto limitato. Devi fare meglio calcio, devi fare scouting, devi fare meglio calcio andando a scoprire nuovi giocatori arrivando prima. A gennaio nessuno ti dà i giocatori forti da 30 milioni. Questa squadra, dobbiamo essere realisti, si deve accontentare del percorso che sta facendo, magari lottare per lo scudetto, già è tanto battere le squadre che sono più forti di te. La legge Bosman e la ripartizione dei diritti tv limitano il potere economico di una società come la Fiorentina.”

