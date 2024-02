Kouamé vince la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio: 2-1 alla Nigeria di Osimhen

La Costa d’Avorio di Kouamé vince l’edizione 2024 della Coppa d’Africa da squadra ospitante dopo un torneo complesso con tante difficoltà sin dall’inizio. Si tratta di un grande trionfo atteso dal 2015 ed arrivato dopo una finale avvincente contro la Nigeria, squadra data per favorita del torneo viste le stelle del nostro campionato del suo organico come Lookman ed Osimhen. Infatti, la squadra sconfitta era andata in vantaggio con l’ex Udinese Troost-Ekong, ma poi ribaltata dall’ex Milan Kessié e da Haller. L’attaccante viola ha assistito a tutta la partita senza entrare, ma c’è pure la sua firma su questo successo.