2000 tifosi viola nella bolgia Svizzera: 20mila biglietti venduti per la finale di Coppa Italia 

Anche perché nella bolgia svizzera ci sarà una folta rappresentanza viola. Alla fine saranno oltre 2mila i tifosi al seguito della squadra di Italiano (1.800 nel settore ospiti, il resto mescolati negli altri settori). Non pochi. Come una marea viola sarà a Roma il 24 maggio per la finale di Coppa Italia. Già venduti circa 20mila biglietti, ne restano a disposizione ancira 8 mila che verranno sbloccati nei prossimi giorni. La certezza è che lo spettacolo in Curva Sud sarà totale. Prima però la battaglia di Basilea, quella che, anche alla luce della vittoria scacciapensieri con l’Udinese, potrebbe anche valere la finalissima di Praga. Lo scrive La Nazione

LEGGI ANCHE, I SOLDI DEL PNRR? VERRANNO USATI PER UN IPPODROMO, UN CAMPO DA GOLF, UN CANILE E UN PRESEPE