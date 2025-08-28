Il trasferimento alla Fiorentina vale a Sohm il ritorno in nazionale, è convocato nella Svizzera

Il nuovo acquisto della Fiorentina Simon Sohm è tornato tra i convocati della Svizzera in vista delle prossime sfide per la qualificazione ai mondiali. Sohm mancava dai convocati della Svizzera dallo...

Il nuovo acquisto della Fiorentina Simon Sohm è tornato tra i convocati della Svizzera in vista delle prossime sfide per la qualificazione ai mondiali. Sohm mancava dai convocati della Svizzera dallo scorso Novembre, quando fu convocato per le sfide di Nations League, e non era stato convocato nelle ultime due tornate. Sohm adesso sarà impegnato nelle qualificazioni al mondiale e sfiderà Kosovo e Slovenia

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