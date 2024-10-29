Palladino e la mossa geniale su Kean: l’ha portato con la squadra in Svizzera e l’ha caricato per la Roma 

Palladino l'ha fortemente voluto e cercato da sempre a Kean

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha inoltre analizzato la crescita di Moise Kean, non solo dal punto di vista fisico. A Firenze sembra aver trovato la sua dimensione. La nascita del figlio Marley l’ha responsabilizzato, ora sembra aver fatto il salto di qualità anche a livello mentale. Poi Raffaele Palladino, il mister viola l’ha voluto e cercato da sempre. Ma un gesto ha stupito tutti. Palladino ha voluto portarlo con sé anche in Svizzera, nonostante fosse infortunato. In questo modo l’ha fatto sentire del gruppo e l’ha inoltre caricato in vista della partita contro la Roma. Una mossa che possiamo definire geniale.

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