Mencucci: "Le ragazze viola hanno fatto esultare la gente. Siamo l'orgoglio di Firenze. I tifosi mi hanno detto..."

Tremila paganti è un grande risultato, per il calcio femminile e un segnale di crescita importante" così il presidente Mencucci al Corriere fiorentino

Il presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole:

"Sono contento di aver fatto gioire la gente. È stata una partita vibrante dove è stata onorata la maglia e lo stadio Franchi e tutte le persone che c’erano si sono divertite. C’è stato trasporto da parte della gente, non solo per il risultato, ma anche e soprattutto per la bella serata. Vedere tremila spettatori paganti è stato importante e non è cosa da tutti i giorni per il calcio femminile, è un segnale di crescita. Chi ha visto la Fiorentina donne giocare si è sempre divertito, ma non c’è dubbio che il match contro il Fortuna abbia posto un’attenzione particolare nei nostri confronti.

Non sapete quante persone mi hanno detto “continuerò a seguire la squadra” perché nel momento in cui esci dal campo dando tutto e dopo aver divertito, la gente torna. Se dovessimo passare agli ottavi sono certo che la gente risponderà ancora più convinta. Anche perché potremmo incontrare una squadra con un nome più conosciuto del Fortuna Hjørring. E torneranno non solo le persone che c’erano mercoledì ma anche tante altre che hanno letto o saputo che lo spettacolo era davvero godibile. In tribuna ho visto solo persone felici e divertite».