Mencucci: "Commisso, un consiglio, alla Fiorentina le cose vanno bene quando si è tutti uniti"

Sandro Mencucci ha parlato di Rocco Commisso, l'ex dirigente della Fiorentina ha dato dei consigli al nuovo patron viola

Sandro Mencucci è stato uno degli uomini più di fiducia della famiglia Della Valle, dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di Rocco Commisso, queste le sue parole:

“Capisco Commisso, io nel 2002 ho vissuto le stesse difficoltà. Lui sta facendo investimenti importanti come quello del centro sportivo, in un’area che avevo suggerito ai Della Valle perché perfetta. Un caffè con Commisso? Gli direi che a Firenze le cose migliori arrivano quando si è tutti uniti, stampa, società e tifosi, tutti sulla stessa barca. Fare la guerra non aiuta”

LA LETTERA DI ADDIO DI IACHINI ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/le-lettera-di-addio-di-beppe-iachini-alla-fiorentina-raggiunto-lobiettivo-grazie-rocco/140681/