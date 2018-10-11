Mencucci: "I Della Valle saranno sempre più vicini alla Fiorentina. Vogliamo vincere la supercoppa contro la Juventus"

Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina femminile e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:"Ci giocheremo la Supercoppa contro la Juventus, vogliamo vincere e...

Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina femminile e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Ci giocheremo la Supercoppa contro la Juventus, vogliamo vincere e portarla a casa. C'è grande attesa per questa partita. Dopo di questa penseremo alla sfida contro il Chelsea di Champions League, altro test di livello per le nostre ragazze.

La Fiorentina è una bella squadra, gioca bene e ha margini di crescita. Ai giovani capita di perdere qualche punto, ma la squadra farà divertire. In trasferta, nonostante le sconfitte, abbiamo fatto spesso meglio dei nostri avversari. A Roma, per esempio, sarebbe bastata un po' di fortuna, i tifosi possono essere ottimisti.

I Della Valle sono sempre stati vicini alla squadra e a tutto'ambiente e lo saranno sempre di più. A Firenze si fanno belle cose quando si è tutti uniti. Ora ci sono questi presupposti, i tifosi sostengono 90 minuti la squadra..."