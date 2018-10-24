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Mencucci: “Sono rimasto incredulo per 40 minuti dopo il servizio di Report”

Così Sandro Mencucci ai media presenti all’evento d’inaugurazione della collaborazione tra Montezemolo e Fiorentina: “Spero che il Franchi il 31 ottobre sia pieno per il ritorno degli ottavi di Champi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 20:08
Mencucci: “Sono rimasto incredulo per 40 minuti dopo il servizio di Report” -
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Così Sandro Mencucci ai media presenti all’evento d’inaugurazione della collaborazione tra Montezemolo e Fiorentina: “Spero che il Franchi il 31 ottobre sia pieno per il ritorno degli ottavi di Champions League della Fiorentina Women's”. Il servizio di Report sulla Juventus. “Inquietante. Non sapevamo niente di tutto ciò e sono rimasto per oltre 40 minuti a bocca aperta. Non pensavo che si potesse arrivare a questo punto. Penso che debba essere dovere per tutti indagare a fondo e ripulire tutti gli sbagli del calcio italiano”.

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