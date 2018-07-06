Rebic, il tesoretto aumenta. Mencucci conferma che la clausola della rivendita è più del 30%

Labaroviola qualche tempo fa aveva riferito che sulla vendita di Rebic, la percentuale che spettava alla Fiorentina era del 50%. Negli ultimi tempi tuttavia, si era parlato di una percentuale di solo...

Labaroviola qualche tempo fa aveva riferito che sulla vendita di Rebic, la percentuale che spettava alla Fiorentina era del 50%. Negli ultimi tempi tuttavia, si era parlato di una percentuale di solo il 30%. Mencucci ieri è tornato sulla questione: "Rebic fu principalmente scelto dal presidente Cognigni, la lungimiranza è stata di mantenersi il 50% sulla futura vendita, lo so perché l’ho fatto io il contratto."

Quindi se Rebic sarà ceduto a 40 milioni la Fiorentina non ne incasserà solo poco più di 10 ma bensì 20 milioni