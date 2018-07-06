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Rebic, il tesoretto aumenta. Mencucci conferma che la clausola della rivendita è più del 30%

Labaroviola qualche tempo fa aveva riferito che sulla vendita di Rebic, la percentuale che spettava alla Fiorentina era del 50%. Negli ultimi tempi tuttavia, si era parlato di una percentuale di solo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 10:46
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Labaroviola qualche tempo fa aveva riferito che sulla vendita di Rebic, la percentuale che spettava alla Fiorentina era del 50%. Negli ultimi tempi tuttavia, si era parlato di una percentuale di solo il 30%.  Mencucci ieri è tornato sulla questione: "Rebic fu principalmente scelto dal presidente Cognigni, la lungimiranza è stata di mantenersi il 50% sulla futura vendita, lo so perché l’ho fatto io il contratto."

Quindi se Rebic sarà ceduto a 40 milioni la Fiorentina non ne incasserà solo poco più di 10 ma bensì 20 milioni

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