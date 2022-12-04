Mencucci svela: "Italiano? Con Corvino provammo a portarlo alla Fiorentina Primavera"

La Fiorentina mi manca così come il rapporto con i giornalisti

L'ex dirigente della Fiorentina Sandro Mencucci è intervenuto così ad RTV38: "La Fiorentina mi manca così come il rapporto con i giornalisti. Chi parte piano poi nella seconda parte della stagione può fare meglio. Amrabat? Sta facendo benissimo come Italiano. Il mister mi è sempre piaciuto. Con Corvino provammo a portarlo alla Primavera della Fiorentina tanto tempo fa, poi arrivò un'offerta più corposa e l'affare non andò a buon fine".

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