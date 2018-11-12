Mencucci: "Bello vedere 3.000 persone al Franchi per le Women's. La Champions.."

Il presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sulle ragazze..

Il presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sulle ragazze: “La seconda partecipazione consecutiva alla Champions League ci ha molto soddisfatti, per noi è stato importante imparare dai migliori club europei. Il gap tecnico con le altre c’è, ma spero si possa ridurre nel giro di qualche anno. E’ stato bello e importante riuscire a portare 3.000 spettatori al Franchi per una gara di calcio femminile, giusto palcoscenico per le nostre ragazze, se lo sono meritato davvero.”