Mencucci: "I Della Valle hanno mandato un messaggio per le ragazze. I giovani viola in futuro saranno preziosi"

I soldi che adesso sembrano spesi male o persi spesi con i giovani fra qualche anno si riveleranno preziosi" così Sandro Mencucci

Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women's ha parlato dopo il passaggio del turno in Champions League, queste le sue parole:

“Risultato più che storico, abbiamo battuto un avversario di grande livello. Abbiamo giocato molto bene, questa è la forza della Fiorentina. Credo che abbiamo dimostrato il nostro valore. Il mio saluto va a tutta Firenze. Io non mi pongo limiti su dove potremmo arrivare. Spero che al Franchi potremo gioire ancora. Una giocatrice ha giocato con un piede in pessime condizioni, è stato un grande segnale.

I Della Valle seguono molto le vicende delle ragazze ieri hanno anche mandato un messaggio per complimentarsi.

Penso che quest'estate Corvino abbia fatto un ottimo lavoro, riducendo notevolmente il monte ingaggi e creando una squadra competitiva e giovani. I soldi che si dice che manchino non sono andati persi, sono andati in giovani talenti che tra qualche anno ci daranno soddisfazione. E' una squadra con un buon allenatore e formata bene".