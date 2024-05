Mencucci sfida la superstizione: “Credo nei numeri, perdere 3 finali su 3 è molto difficile”

Sandro Mencucci è uno degli artefici del miracolo Lecce, squadra che per il secondo anno consecutivo si è salvata in maniera piuttosto agevole con il monte ingaggi più basso della Serie A. Ma nel petto dell’amministratore delegato dei salentini batte il cuore viola di un tifoso verace. E a proposito della stagione e delle prospettive della Fiorentina, squadra di cui peraltro è stato dirigente, Mencucci ha voluto parlare in un’intervista ai microfoni di Radio Bruno Toscana.

SPERANZA – “Io sono molto attaccato ai numeri e per questo dico che perdere tre finali su tre è molto difficile. La Fiorentina si ripresenta a una finale con lo stesso gruppo e lo stesso allenatore. Le finali sono partite secche in cui tutto può succedere. Venuti? E’ un ragazzo d’oro. A volte è stato sfortunato ma è un giocatore che ci mette sempre il massimo impegno”

Lo riporta calciomercato.com

