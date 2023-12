Radio Bruno rivela: “Mencucci non è stato fatto entrare al Viola Park perchè vicino a chi non lo voleva”

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la posizione informale della Fiorentina sul motivo del mancato ingresso al Viola Park di Sandro Mencucci, ex amministratore delegato della società viola ai tempi della gestione Della Valle, è la seguente: secondo i dirigenti viola, Mencucci era molto vicino a Italia Nostra, associazione che si è schierata contro la costruzione del Viola Park a Bagno a Ripoli. Ricordiamo che Mencucci non è stato fatto entrare ad un evento organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Firenze che avevano affittato una stanza del Viola Park per la cena di Natale.

