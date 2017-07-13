Mencucci: "Borja sarà applaudito a Firenze. I Della Valle fanno solo passi avanti. Corvino annuncia solo acquisti"
Corvino sta lavorando bene dato che annuncia quasi un acquisto al giorno per la Fiorentina" così Sandro Mencucci parla delle vicende viola
Sandro Mencucci dirigente della Fiorentina e presidente della squadra femminile ha parlato delle vicende di casa viola:
"Valero ha fatto grandi cose per tutti noi a Firenze, è stato un leader. Le motivazioni dell’addio le ha già spiegate lui in conferenza stampa. Ha fatto un buon lavoro alla Fiorentina e lo ringraziamo, poi ha fatto scelte diverse. Vorrei però riportare la calma, il pizzico di attrito dei giorni scorsi deve essere messo da parte. Lo applaudiremo quando tornerà a Firenze, ma non vorrei creare dei casi che non ci sono.
Non c’è mai stato il passo indietro dei Della Valle, forse solo formale. La famiglia è sempre molto presente, non gli ho mai visto fare un passo indietro, semmai in avanti. Corvino sta lavorando in maniera importante, quasi ogni giorno annuncia un giocatore nuovo”.