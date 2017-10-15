Mencucci: "Siamo una squadra giovane che deve crescere. Negli ultimi anni siamo arrivati sopra Milan, Inter, Roma..."

Sandro Mencucci ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "La Fiorentina è una squadra giovane, che deve crescere. Non sempre nel calcio vince chi ha più soldi. Chiaramente chi può permettersi s...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2017 12:02

Sandro Mencucci

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