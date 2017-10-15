Mencucci: "Siamo una squadra giovane che deve crescere. Negli ultimi anni siamo arrivati sopra Milan, Inter, Roma..."
Sandro Mencucci ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "La Fiorentina è una squadra giovane, che deve crescere. Non sempre nel calcio vince chi ha più soldi. Chiaramente chi può permettersi s...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 12:02
Sandro Mencucci ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "La Fiorentina è una squadra giovane, che deve crescere. Non sempre nel calcio vince chi ha più soldi. Chiaramente chi può permettersi stipendi più grossi, ha più possibilità. ma non dimentichiamoci che i viola negli ultimi anni sono arrivati davanti a Milan, Inter, Roma… per vincere serve soprattutto la passione, sia dei tifosi che di chi ci lavora. Chiesa? Che mandi pure una raccomandata, qualcuno gli risponderà (Ride ndr). "