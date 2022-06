Mencucci: “All’assemblea di Lega stavo per votare per la Fiorentina. A Barone chiedo chi si compra”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina Sandro Mencucci, oggi dirigente del Lecce, ha parlato a Radio Bruno dopo la prima assemblea di Lega da dirigente salentino:

“Quando ci sono state le votazione oggi alla riunione di Lega, hanno chiamato la Fiorentina e io stavo per votare, poi mi sono accorto che stava Barone (ride ndr). Non ho avuto modo di salutare Barone perchè è arrivato dopo e non abbiamo avuto modo di salutarci, sarebbe stato bello conoscerlo, prima avevo salutato Pradè. Da tifoso viola nato e cresciuto a Firenze avrei potuto chiedergli chi si compra, la prossima volta posso farlo. Ora dopo 17 anni posso togliermi questa soddisfazione dopo 17 anni da dirigente della Fiorentina.

Oggi è stata la prima volta in Lega come Lecce abbiamo votato per i diritti tv anche se i giochi erano ormai fatti dato che l’offerta scade domani, speriamo di portare a casa un po di soldi. Io ho avuto la fortuna di entrare nell’Hall of fame della Fiorentina per il titolo femminile. Corvino ha una passione enorme per il settore giovanile, io ho un contratto di 3 anni, vivrò comunque lo stesso a Firenze, alcune settimane le passerò a Lecce ma mi dovrò spostare a Milano per le assemblee di Lega e le partite saranno tutte al centro e nel nord d’Italia. Stimolante stare qui a Lecce, pochi ma buoni dirigenti, una struttura snella come la Fiorentina all’inizio. Quest’anno fattureremo 42 milioni in serie A, è un bel salto rispetto alla serie B, le persone brave che ho trovato qui mi ricordano quello che ho trovato all’inizio alla Fiorentina”

