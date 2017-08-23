Fiorentina e Real Madrid a pranzo insieme. Antognoni e Mencucci consegnano un dono a Florentino Perez

Pranzo all'interno dello Stadio e scambio di sono tra le due società. Antognoni e Mencucci in rappresentanza della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 23 agosto 2017 15:24

Il post su Instagram della Fiorentina

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