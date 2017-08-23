Labaro Viola

Fiorentina e Real Madrid a pranzo insieme. Antognoni e Mencucci consegnano un dono a Florentino Perez

Pranzo all'interno dello Stadio e scambio di sono tra le due società. Antognoni e Mencucci in rappresentanza della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 15:24
Fiorentina e Real Madrid a pranzo insieme. Antognoni e Mencucci consegnano un dono a Florentino Perez - Il post su Instagram della Fiorentina
Il post su Instagram della Fiorentina
News
Fiorentina
Antognoni
Real Madrid
Mencucci
Florentino Perez
Condividi

Pranzo ufficiale andato in scena a Madrid tra i dirigenti viola e quelli del Real allo stadio Bernabeu. Giancarlo Antognoni e Sandro Mencucci hanno fatto un regalo al presidente del Real Madrid Fiorentino Perez per ringraziarlo dopo l'invito alla partita in memoria di Santiago Bernabeu in programma questa sera alle 22.45

Il post su Instagram della Fiorentina

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok