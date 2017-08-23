Fiorentina e Real Madrid a pranzo insieme. Antognoni e Mencucci consegnano un dono a Florentino Perez
Pranzo all'interno dello Stadio e scambio di sono tra le due società. Antognoni e Mencucci in rappresentanza della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 15:24
Pranzo ufficiale andato in scena a Madrid tra i dirigenti viola e quelli del Real allo stadio Bernabeu. Giancarlo Antognoni e Sandro Mencucci hanno fatto un regalo al presidente del Real Madrid Fiorentino Perez per ringraziarlo dopo l'invito alla partita in memoria di Santiago Bernabeu in programma questa sera alle 22.45