Labaro Viola

Mencucci: "Corvino non sbaglia nemmeno un colpo. La squadra femminile un vanto per Firenze"

L'obiettivo è fare una squadra che diverta i tifosi. La Juventus femminile è un bene che ci sia" così Sandro Mencucci a Radio Blu

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2017 16:24
Mencucci: "Corvino non sbaglia nemmeno un colpo. La squadra femminile un vanto per Firenze" -
News
Fiorentina
Corvino
Juventus
Mencucci
Condividi

Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina femminile ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

"Vincere è stato magnifico, adesso andremo a giocare la Champions League femminile, il doppio trofeo per noi è un grande traguardo. Dal prossimo anno ci sarà anche la partita contro la Juventus e sarà un bene per Firenze perché ci saranno altre due gare da grande pubblico. I maschi? Corvino non sta sbagliando un colpo. L'obiettivo è fare una squadra che diverta la gente"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok