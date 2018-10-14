Mencucci: “Vincere contro la Juventus è stato bellissimo. Pioli? Una garanzia”

Il presidente della Fiorentina Women’s, Sandro Mencucci ha parlato a Radio Sportiva: “Battere una rivale storica come la Juventus è stato ancora più bello. È stato un lavoro molto intenso, le poche st...

A cura di Redazione Labaroviola 14 ottobre 2018 16:26

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