Mencucci: “Vincere contro la Juventus è stato bellissimo. Pioli? Una garanzia”
Il presidente della Fiorentina Women’s, Sandro Mencucci ha parlato a Radio Sportiva: “Battere una rivale storica come la Juventus è stato ancora più bello. È stato un lavoro molto intenso, le poche st...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 16:26
Il presidente della Fiorentina Women’s, Sandro Mencucci ha parlato a Radio Sportiva:
“Battere una rivale storica come la Juventus è stato ancora più bello. È stato un lavoro molto intenso, le poche strette di mano tra le calciatrici ed i visi scuri, mi hanno fatto pensare positivo: la competizione si sente. Il Chelsea in Champions? Sarà bellissimo a prescindere dal risultato. I colleghi maschi? In due anni squadra rivoluzionato, ci manca qualcosa in trasferta ma non abbiamo mai sfigurato. Pioli garanzia”.