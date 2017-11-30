Mencucci: "Spero di rivedere presto i Della Valle, ci mancano molto. Alla Lega Calcio serve..."

Sandro Mencucci, il presidente della Fiorentina Women's inserito questa sera nella Hall of Fame Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della cerimonia: "Fiorentina Women’s? Sono in socie...

Sandro Mencucci, il presidente della Fiorentina Women's inserito questa sera nella Hall of Fame Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della cerimonia: "Fiorentina Women’s? Sono in società dal 2002, nell’ultima attività con la Fiorentina Women’s arriva questa gratifica meravigliosa, entrare nella Hall Of Fame. Ci siamo meritati tutti questo premio".

Prosegue sui Della Valle: "Della Valle? Speriamo di rivederli molto presto. Non mancano solo a voi ma anche a noi che abbiamo il compito di portare avanti la società".

E conclude con una riflessione personale: "Vogliamo una nuova governance in Lega Calcio. Speriamo che siano persone scollegate dalla gestione tipica delle società di calcio e che pensi al calcio come fenomeno in sé".