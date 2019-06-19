Restauro viola, tornano in tanti ma non Sandro Mencucci. Eppure con le Woman’s...

Con l’avvento di Commisso sono tante le figure cambiate ai vertici della società: Antognoni sarà vicepresidente, Pradè D.S., Montella rimasto come allenatore, Vergine al settore giovanile (ma potrebbe...

Con l’avvento di Commisso sono tante le figure cambiate ai vertici della società: Antognoni sarà vicepresidente, Pradè D.S., Montella rimasto come allenatore, Vergine al settore giovanile (ma potrebbe non essere l’unico ruolo) e probabilmente anche Ripa, di ritorno come capo osservatore per lo “scouting”.

Insomma: tutti uomini che hanno già lavorato nella gestione Della Valle. A tal proposito, visto anche l’ottimo rendimento delle ragazze al Mondiale femminile, con la nostra Guagni protagonista, la riflessione ci porta a questo: una figura cardine nello sviluppo qui a Firenze con i trofei vinti è stata quella di Sandro Mencucci, attualmente fuori dalla società, avvenuta pochi giorni prima del closing con la nuova proprietà americana.

Commisso punta molto sul calcio femminile, e chissà: magari una figura come Mencucci può tornare in viola, sebbene ci sia Vergine pronto a gestire oltre al settore giovanile anche la Fiorentina Woman’s.

Sandro è stato a Firenze per tutta l’era Della Valle vivendone in prima persona sia gli alti che... I bassi catastrofici, ma nel comparto femminile bisogna senz’altro riconoscergli qualche merito. Sarà prima o poi ricontattato?

Un rinascimento viola che sta vedendo tanti “cavalli di ritorno” all’appello però, manca qualcuno. Mencucci tornerà a Firenze oppure è solo un lontano ricordo? Ai posteri l’ardua sentenza