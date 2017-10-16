Mencucci: ''Sorteggio Champions, peggio di così non ci poteva andare. Wolfsburg top club da anni, noi...''

Il presidente della Fiorentina Women's, Sandro Mencucci, commenta a Violachannel il sorteggio Champions che opporrà le viola al Wolfsburg: "Siamo onesti: peggio di così non poteva andare. Il Wolsfburg...

Il presidente della Fiorentina Women's, Sandro Mencucci, commenta a Violachannel il sorteggio Champions che opporrà le viola al Wolfsburg: "Siamo onesti: peggio di così non poteva andare. Il Wolsfburg è una delle squadre europee e mondiali più forti insieme al Lione. Ha già vinto due volte la Champions League. Da anni domina il campionato tedesco, forse il più competitivo nel mondo. Giocheremo con onestà di pensiero con voglia di onorare la maglia. Dovremo imparare come gestiscono le gare queste grandi squadre, come sono organizzate. Sarà una partita di altissimo livello che potremo affrontare solo se la gente verrà a vederci all’andata al Franchi".