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Mencucci: “Insulti alla Girelli? Non era mai accaduto. Il calcio femminile non è questo. Nessuno merita offese”

Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women’s, ha commentato a Sky Sport gli insulti dei tifosi viola all'indirizzo della bianconera Cristiana Girelli durante il match di oggi contro la Juventu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2018 22:44
Mencucci: “Insulti alla Girelli? Non era mai accaduto. Il calcio femminile non è questo. Nessuno merita offese” - Sandro Mencucci
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Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women’s, ha commentato a Sky Sport gli insulti dei tifosi viola all'indirizzo della bianconera Cristiana Girelli durante il match di oggi contro la Juventus:

Quello che non c'era mai stato nel calcio femminile, sono proprio queste scene di maleducazione. Il calcio femminile è bello perché queste cose non accadono. La Girelli, tra l'altro, è una bravissima calciatrice e anche una bellissima ragazza. Purtroppo qui ci portiamo dietro quello che succede nel calcio maschile. Ma visto che lo spettacolo è bello e le squadre stanno dando il massimo, nessuno merita insulti. Io sono favorevole per un tifo all'inglese, spero che le persone si rendano conto che è meglio applaudire e basta". 

Fonte: calciomercato.com

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