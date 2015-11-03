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Notizie Girelli Fiorentina

VIDEO, le calciatrici della Juventus su Sky si lamentano per il viola della Fiorentina

19 giugno 2020 03:20

Girelli porta in vantaggio la Juventus nella Supercoppa. 1-0 al 12'. Gara in salita per le viola

27 ottobre 2019 13:34

GIRELLI, SCUSACI. MA ADESSO NON FACCIAMO DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO

27 novembre 2018 23:33

Girelli (Juventus): "I tifosi della Fiorentina mi hanno insultato. Hanno detto che..."

26 novembre 2018 15:10

Mencucci: “Insulti alla Girelli? Non era mai accaduto. Il calcio femminile non è questo. Nessuno merita offese”

25 novembre 2018 22:44

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