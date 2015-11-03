Notizie Girelli Fiorentina

VIDEO, le calciatrici della Juventus su Sky si lamentano per il viola della Fiorentina
19 giugno 2020 03:20
Girelli porta in vantaggio la Juventus nella Supercoppa. 1-0 al 12'. Gara in salita per le viola
27 ottobre 2019 13:34
GIRELLI, SCUSACI. MA ADESSO NON FACCIAMO DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO
27 novembre 2018 23:33
Girelli (Juventus): "I tifosi della Fiorentina mi hanno insultato. Hanno detto che..."
26 novembre 2018 15:10
Mencucci: “Insulti alla Girelli? Non era mai accaduto. Il calcio femminile non è questo. Nessuno merita offese”
25 novembre 2018 22:44
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