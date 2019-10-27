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Girelli porta in vantaggio la Juventus nella Supercoppa. 1-0 al 12'. Gara in salita per le viola

In quel di Cesena è la Juventus a sbloccare il risultato. Pallino del gioco sempre in mano alle bianconere complici anche le pesanti assenze di Mauro e De Vanna (in panchina ma acciaccate) per le viol...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
27 ottobre 2019 13:34
Girelli porta in vantaggio la Juventus nella Supercoppa. 1-0 al 12'. Gara in salita per le viola -
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In quel di Cesena è la Juventus a sbloccare il risultato. Pallino del gioco sempre in mano alle bianconere complici anche le pesanti assenze di Mauro e De Vanna (in panchina ma acciaccate) per le viola di Cincotta.

Inserimento per vie centrali con Galli che serve Cernoia, la quale  con un "velo" fa scorrere per Girelli che dopo un controllo da pochi passi batte Ohrstrom in uscita. 1-0 al dodicesimo del primo tempo, gara in salita per la Fiorentina.

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