Girelli porta in vantaggio la Juventus nella Supercoppa. 1-0 al 12'. Gara in salita per le viola
In quel di Cesena è la Juventus a sbloccare il risultato. Pallino del gioco sempre in mano alle bianconere complici anche le pesanti assenze di Mauro e De Vanna (in panchina ma acciaccate) per le viol...
A cura di Gabriele Caldieron
27 ottobre 2019 13:34
In quel di Cesena è la Juventus a sbloccare il risultato. Pallino del gioco sempre in mano alle bianconere complici anche le pesanti assenze di Mauro e De Vanna (in panchina ma acciaccate) per le viola di Cincotta.
Inserimento per vie centrali con Galli che serve Cernoia, la quale con un "velo" fa scorrere per Girelli che dopo un controllo da pochi passi batte Ohrstrom in uscita. 1-0 al dodicesimo del primo tempo, gara in salita per la Fiorentina.