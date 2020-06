È sempre Fiorentina-Juventus. Martedì a Sky, ospiti del programma “E poi c’è Cattelan” le calciatrici della Juventus Sara Gama e Cristiana Girelli. Nel corso del programma il conduttore sfida le ragazze ad un simpatico gioco, volto a sconfiggere i pregiudizi sul calcio femminile cercando di rompere dei cartelloni con messaggi negativi calciando dal palco. Cattelan si presta al gioco e si toglie le scarpe, e come vedete in foto spunta un curioso calzino viola, ed immediatamente le calciatrici bianconere si lamentano per il riferimento alla Fiorentina:

“Ha i calzini viola (Cattelan ndr) questo è un affronto…”

Cattelan in modo abile risponde indicando la band di studio fiorentina doc gli Street Clerks:

“L’ho fatto per i ragazzi!” Inevitabile dal batterista un bel “Forza viola!”.



La Girelli prima di calciare esclama:

“Per me la band andrebbe licenziata…”.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO. GAG AL MINUTO 1.47