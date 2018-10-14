Campionesse, ancora una volta. Il racconto di una partita che entra nella storia. Esulta Firenze

Campionesse. Ancora una volta. La Fiorentina Women’s vince la sua prima Supercoppa italiana contro la Juventus e si porta a casa il quarto trofeo dall’inizio della sua storia calcistica (uno scudetto,...

Campionesse. Ancora una volta. La Fiorentina Women’s vince la sua prima Supercoppa italiana contro la Juventus e si porta a casa il quarto trofeo dall’inizio della sua storia calcistica (uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana), dimostrando di essere una squadra che sa vincere.

A La Spezia una grandiosa Ilaria Mauro, nettamente la migliore in campo contro la Juventus, è l’autrice del gol vittoria, oltre ad aver combattuto per 90’ fino ad accusare i crampi. Ma gli applausi vanno a tutta la squadra gigliata che, con grinta, cuore e personalità ha alzato la Supercoppa italiana al cielo. Per poi portarla a Firenze. La Fiorentina parte forte, aggressiva. Tanto da costruire la prima occasione al primo minuti, provando di sorprendere subito la Juventus. La squadra bianconera con il passare dei minuti esce e crea pericoli ai viola. La Fiorentina, dal canto suo, si difende con le unghie e con i denti.

E quando la squadra viola e l’attaccante scozzese sembravano al massimo delle difficoltà, arriva l’iniziativa proprio della Clelland che al 68’, con un allungo vincente, arriva sul fondo, salta il suo avversario e mette in mezzo per Mauro che, di piatto, batte Giuliani. 1-0 per la Fiorentina. E grande esultanza per le ragazze viola. La Juve ci prova fino al 94’ a pareggiare, ma la gara finisce così. E alla fine del match, ad esultare, è la squadra viola. Per una notte di meritati festeggiamenti. Così scrive questa mattina il Corriere fiorentino.