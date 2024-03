Nuove accuse per Rubiales (ex pres. Federcalcio spagnola): “Supercoppa in Arabia in cambio di terreni”

L’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, dopo lo scandalo legato al bacio alla giocatrice spagnola dopo la vittoria della Coppa del Mondo femminile, finisce nuovamente nei guai: è indagato per corruzione, amministrazione scorretta e riciclaggio nell’inchiesta relativa all’organizzazione della Supercoppa in Arabia Saudita. Secondo l’atto giudiziario citato dal quotidiano El Independiente, l’ex presidente avrebbe illecitamente ricevuto delle tangenti dai sauditi, queste sotto forma di terreni destinati alla costruzione di alberghi nel paese arabo.

“Al centro dell’inchiesta – scrive ANSA – la testimonianza resa il 15 novembre 2022 dallo zio ed ex capo di gabinetto della presidenza della Federcalcio, Juan Rubiales, che si dimise dall’incarico perché in disaccordo con la gestione del nipote, e dopo la denuncia presentata all’autorità giudiziaria dei contratti firmati da Luis Rubiales, con l’intermediazione della società Kosmos dell’ex calciatore del Barcellona, Gerard Piquet, per il trasferimento della Supercoppa in Arabia Saudita”.

