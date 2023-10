La Fiorentina smentisce e annuncia che giocherà la Supercoppa, club infuriato per la notizia

Su molti giornali in edicola stamani, è uscita la notizia che la Fiorentina insieme al Napoli, sarebbe stata pronta a disertare la Supercoppa in programma in Arabia per le difficoltà legate al calendario e soprattutto per quella che sta accadendo adesso in Medio Oriente.

Tuttavia, la società viola, smentisce con forza la notizia uscita in queste ultime ore nei quotidiani, e fa sapere di essere molto arrabbiata per questa notizia falsa messa in circolazione.

QUESTA UNA DELLE NOTIZIE USCITE STAMANI