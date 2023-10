Repubblica: “La Fiorentina ha annunciato che non giocherà la Supercoppa in Arabia. Rischio penalizzazione”

Il Napoli campione d’Italia e la Fiorentina finalista della Coppa Italia hanno annunciato che non giocheranno la Supercoppa Italiana a Riad a gennaio. Il motivo? Difficile dirlo. Quello ufficiale, però, fa rumore: i due club non vogliono andare in questo contesto geopolitico in Arabia Saudita. Chissà se per le tensioni in Medio Oriente che stanno sconvolgendo il mondo in queste ore. Se in segno di protesta verso un Paese ancora molto indietro riguardo ai diritti delle donne, e più genericamente sotto il profilo del rispetto e della tutela dei diritti umani. O se in realtà dietro c’è altro.

A quel punto a rischiare sarebbero proprio le due riottose: rinunciare a giocare una competizione potrebbe costare a Napoli e Fiorentina delle sanzioni sportive ovvero una penalizzazione. Lo scrive Repubblica.

