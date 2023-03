Nuova serie A: Niente sosta natalizia, si gioca 23 e 30 dicembre. Semifinali Supercoppa 4 e 5 gennaio, finale l’8

La novità più rilevante delle ultime ore riguarda sicuramente l’introduzione del format della Final Four in Supercoppa Italiana a partire dal prossimo anno: a sfidarsi saranno quattro squadre e non più due, con tanto di semifinali e finale da disputarsi in Arabia Saudita.

Un cambiamento che produrrà un effetto anche sul calendario della Serie A 2023/24: come riportato dal ‘Corriere della Sera‘, il campionato della prossima stagione non prevederà una sosta natalizia, ormai consuetudine alle nostre latitudini. Si inizia il campionato il 20 agosto e si conclude il 26 maggio

Si scenderà in campo il 23 dicembre, per poi tornarci una settimana più tardi, il 30 dicembre. Tutto finito? Macché: in programma anche un altro turno durante l’Epifania, a cui non prenderanno parte ovviamente le quattro squadre impegnate in Supercoppa Italiana.

Tra il 31 dicembre e l’1 gennaio ci sarà la partenza verso l’Arabia Saudita dove, tra Riad e Gedda, avrà luogo il nuovo format della competizione: prima semifinale prevista per il 4 gennaio, con la seconda da giocare il giorno successivo. Il giorno 8, invece, sarà la volta della finalissima.

Dunque zero spazio per la sosta invernale che, da regolamento, non è obbligatoria: l’accordo collettivo approvato ieri si basa infatti sull’articolo 18, secondo cui “il calciatore ha diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale”. Inoltre “la scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla società che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.

