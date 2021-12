Primavera della Fiorentina omaggiata da tutto il Franchi, giro di campo in trionfo con la Supercoppa

Giovedi scorso la Primavera della Fiorentina ha trionfato sul campo dell’Empoli campione d’Italia, la squadra di Aquilani ha alzato al cielo la Supercoppa italiana in una partita bellissima e dalle ricche emozioni. Prima della gara contro la Salernitana, i ragazzi viola hanno fatto il giro di campo con la Coppa in mano per ricevere il giusto tributo e sotto la Curva Fiesole hanno ricevuto cori e ovazioni, per poi proseguire il giro di campo con gli applausi di tutto il Franchi.

