Fiorentina in campo in Arabia Saudita per la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli, questa la formazione della squadra viola con Vincenzo Italiano che deve fare a meno di Nico Gonzalez non ancora al meglio dopo l’infortunio:

Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Ikonè, Brekalo, Beltran