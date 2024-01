La Supercoppa a Riad fa ricca la Fiorentina: in palio fino ad 8 milioni di euro. Rispetto all’anno scorso montepremi doppio 

La trasferta a a Riad, va detto, non è comoda, ma oltre al prestigio può garantire alla Fiorentina fino a 8 milioni di euro. Il club è infatti riuscito a qualificarsi alla prima Supercoppa italiana a 4 squadre, e anche la più ricca di sempre. L’occasione è davvero invitante, a tutti i livelli. Non si tratta di cifre che cambiano la vita. O meglio, non a una società di serie A. Però c’è il palio — oltre al trofeo — un gruzzoletto che farebbe comodo visto anche che Italiano chiede di rinforzare la rosa. Di fatto rispetto all’anno scorso il montepremi del trofeo è quasi raddoppiato, passando dai 7,5 milioni di euro del 2023 agli attuali 23 milioni, di cui 16,2 destinati alle squadre partecipanti. Il resto andrà alla Lega. La vincitrice della finale si metterà in tasca 8 milioni. Non male se si considera che si parla «solo» di due partite da giocare. Ma i ricavi non si fermano qui. n realtà, poi, c’è un ulteriore guadagno in arrivo dalla manifestazione: la Lega incasserà il 50% dei proventi del naming rights della Supercoppa, il 50% dei ricavi dei led pubblicitari al bordo del campo e una percentuale, in questo caso minima, dei diritti tv acquistati da Mediaset. Circa tre milioni di euro (per un totale di 26) che la Lega spartirà tra le 16 società di serie A che non saranno a Riad. Sul piano economico, insomma, allungare la permanenza araba avrebbe i suoi vantaggi, avendo la certezza di incassare almeno 5 milioni contro il gettone da 1,6. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

