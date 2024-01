Trevisani attacca: “Ranieri stai calmo, prima dai del miracolato a Paredes, poi imbruttiva Beltran. Stai calmo”

Riccardo Trevisani, telecronista di Sport Mediaset, ha parlato a Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole su Luca Ranieri partendo dal rigore battuto da Paredes in Milan-Roma: “Il rigore non lo tira Lukaku e nemmeno Pellegrini ma lo tira Paredes, definito un miracolato da Ranieri, ma lui è campione del mondo. L’altro giorno imbruttiva Ikone e Beltran che non tagliavano sul primo palo con una platealità che non è propria di un giocatore. Mi viene fa dire Ranieri stai calmo, stai molto calmo”