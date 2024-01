Solo la presenza della Fiorentina a Ryad porterà 1,6 milioni nelle casse viola. 8 milioni a chi vince

La competizione muoverà 23 milioni di euro: 6,8 andranno nelle casse della Lega Serie A mentre gli altri 16,2 saranno suddivisi tra Fiorentina, Napoli, Inter e Lazio, in base ai risultati delle tre partite. Le due semifinaliste perdenti incasseranno 1,6 milioni di euro a testa. Il pass per la finale vale molto, perché le cifre salgono. La finalista perdente riceverà 5 milioni di euro mentre il premio più alto spetterà alla squadra vincitrice. Chi solleverà il trofeo riceverà un premio di ben 8 milioni di euro. Una vera e propria pioggia di milioni dunque, un fattore determinante nella scelta di giocare il mini-torneo in Arabia Saudita, oltre alla volontà di esportare il calcio italiano all’estero. Lo scrive La Nazione.

