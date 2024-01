Ruben Vargas resta un profilo da tenere in grande considerazione per il mercato invernale della Fiorentina. Vale quanto vi abbiamo anticipato lo scorso 11 gennaio sull’esterno offensivo in uscita dall’Augsburg. Confermiamo il gradimento del diretto interessato, la Fiorentina conosce la valutazione di circa 7 milioni più eventuali bonus, ma per ora non ha fatto alcun passo diretto concreto. Situazione comunque da seguire. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo profilo