La Fiorentina sceglie la maglia viola per la semifinale e quella bianca per l’eventuale finale di Supercoppa

Prima il Napoli con la maglia viola, poi, se dovesse esserci un successo nella semifinale di Supercoppa con il conseguente approdo in finale, sarà bianca la maglia della Fiorentina per la partita che si giocherebbe lunedì sera alle ore 20. Questa la scelta della società viola che è partita lunedì per l’Arabia mettendo nella valigia la maglia bianca e la maglia viola per affrontare una competizione che la Fiorentina non gioca dal 2001 (in quel caso si perse in casa dei campioni d’Italia della Roma) mentre nel 1996 ci fu il trionfo di San Siro contro il Milan di Baresi. Insomma, con la speranza che questa scelta porti alla vittoria.