Aquilani: “Condannati dalle individualità. L’unico modo per far crescere i ragazzi è farli giocare bene”

Alberto Aquilani, mister della Primavera, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel post partita della finale di Supercoppa tra Atalanta e Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Questi ragazzi devono imparare a giocare bene, perché se giocano bene hanno più possibilità di migliorare e di vincere. Oggi lo hanno fatto in maniera degna. Le individualità fanno la differenza in queste categorie, l’Atalanta negli ultimi metri ne ha tante molto forti, gli facciamo i complimenti. Noi volevamo vincere, ci dispiace”.

RISULTATO BUGIARDO “I primi 45 minuti sono stati fatti molto bene, siamo andati in svantaggio nel nostro momento migliore. Poi abbiamo meritatamente pareggiato. Nel primi 10′ del secondo tempo non siamo entrati in campo bene, poi ci siamo messi bene in campo giocando molto bene per 15 minuti e abbiamo anche avuto due grandi occasioni. Poi le ripartenze e le individualità degli avversari ci hanno condannato. Pazienza, va bene così. L’unico modo per far crescere questi ragazzi è farli giocare bene a calcio”.

CAMPIONATO PRIMAVERA “Siamo contenti, siamo stati fermi troppo, è giusto che si riparta. Mi auguro che i ragazzi trovino questo ritmo di due partite a settimane, non sono abituati”

