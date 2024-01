Milenkovic: “Il Napoli è campione d’Italia quindi è favorito. Vogliamo vincere per Firenze. Ranieri umile”

Nikola Milenkovic ha parlato in conferenza stampa dall’Arabia alla vigilia della partita contro il Napoli della semifinale della Supercoppa Italiana. Queste le parole del difensore della Fiorentina:

“Essere qui per noi significa molto, è continuità del nostro lavoro, vogliamo vincere un trofeo ma abbiamo di fronte avversari forti, dobbiamo fare di più del 100%, abbiamo tanta fame e siamo ambiziosi. Siamo tutti difensori esperti quindi per noi cambia poco giocare a 3 o a 4, il mister prepara le partite e legge tutto. Per ora pensiamo solo alla semifinale anche se sappiamo quanto sarebbe importante per i tifosi della Fiorentina vincere un trofeo ma per ora dobbiamo pensare solo a domani

Dopo essere stati vicini a vincere e non ci siamo riusciti siamo stati male, ma ormai quello è il passato, ora siamo qua e abbiamo la possibilità di conquistare un’altra finale. Daremo tutto. Il Napoli è campione d’Italia quindi non penso che noi siamo i favoriti. Ranieri è un bravo ragazzo umile che si merita tutto”