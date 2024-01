Fiorentina fuori dalla Supercoppa: viola spreconi, Napoli cinico. Ikoné sbaglia il rigore dell’1-1

Al 3’ Kvara ci prova su situazione di corner, Terracciano blocca il pallone. All’8’ punizione dentro per Ikoné, Simeone legge le intenzioni del francese e chiude in angolo. Al 9’ Politano dalla fascia si accentra e va alla conclusione, Terracciano devia la palla in angolo. Al 10’ Ikoné scappa e va per vie centrali ma viene chiuso nel momento del tiro. All’11’ Biraghi raccoglie il corner, va alla conclusione al volo ma non trova lo specchio. Al 13’ Simeone prova il tiro, palla fuori. Al 22’ Ikoné non è riuscito a tenere Juan Jesus, palla dentro per Simeone che fa 1-0. Al 28’ Beltran segna su assist di Bonaventura, gol annullato per fuorigioco. Al 41’ Bonaventura prova la conclusione dalla distanza. Al 43’ Ikoné punta Mario Rui, calcio di rigore. Dal dischetto Ikoné tira fuori.

Al 50’ controllo e destro di #Beltran, palla che arriva debolmente da Gollini. Al 51’ Cajuste va alla conclusione, palla fuori. Al 60’ Arthur ci prova dalla distanza, palla fuori. All’80’ Duncan tenta la conclusione, palla troppo leggibile. All’84’ Parisi si perde Zerbin che segna e finisce contro il palo, 2-0 per il Napoli. All’86’ Zerbin ruba palla a Duncan e 3-0 per il Napoli.