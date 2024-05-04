La fase finale del campionato primavera si giocherà al Viola Park, la Fiorentina si porta i migliori talenti in casa

La fase finale del campionato primavera si giocherà al Viola Park di Bagno a Ripoli e sarà trasmessa su Sportitalia

Le fasi finali del campionato Primavera 1 2023-24, a cui parteciperanno le prime sei classificate della Regular Season (al momento sono Inter, Roma, Atalanta, Lazio, Sassuolo e Torino, ndr), andranno in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli, Firenze, sul campo di gara 'Stadio Curva Fiesole' del centro sportivo 'Rocco B. Commisso'. La società organizzatrice è, ovviamente, la Fiorentina, e sarà Sportitalia l'emittente televisiva che trasmetterà in diretta tutte le gare in programma. Lo scrive Tuttomercatoweb

ITALIANO PRIMA ALTERNATIVA A PIOLI PER IL NAPOLI

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