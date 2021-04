Aquilani: “Merito è dei ragazzi. Nel primo tempo siamo stati perfetti. Adesso testa al campionato”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato dopo la vittoria della Primavera viola contro la Lazio nella finale di Coppa Italia, facendo trionfare la squadra viola, queste le parole di Aquilani a Sportitalia:

“Non è merito mio, ma merito dei ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, siamo stati straordinari, l’avevamo preparata esattamente cosi, poi è subentrata un po di tensione ma è normale in occasioni come queste. Il mio lavoro è quello di proporre qualcosa, c’è modo e modo di vincere. La cosa importante è che la squadra metta in campo ciò che proviamo, poi non sempre riesce. Certi discorsi che sono stati fatti non mi sono piaciuti. Se ho raggiunto questi risultati il merito è soprattutto dei miei collaboratori, ad esempio Marcello Quinto, senza di lui non sarei qui. Il campionato è una maratona, dove se non sei concentrato rischi di fare delle figuracce come abbiamo fatto ultimamente, adesso non dobbiamo mollare. Fiorini? Lui sarà contento per noi, prima della partita ho salutato i suoi genitori, lui era laziale dentro, ci prendevamo in giro per questo”

