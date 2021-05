Fiorentina Primavera, che figuraccia. Battuti 5-0 dalla Lazio, adesso si rischia la retrocessione

È un trionfo quello della Lazio, che vendicano con la Fiorentina in maniera netta la finale di Coppa Italia e si prendono la quarta vittoria nel campionato 1. Il posticipo della 21^ giornata si chiude con la squadra di Leonardo Menichini in festa, per un successo netto e mai in discussione: una vittoria che era già stata sancita nella prima mezz’ora dai gol di Castigliani e Novella.

Il tris di Shehu, arrivato nel recupero del primo tempo con un colpo di testa a sfruttare un calcio d’angolo, ha chiuso virtualmente la partita: la Fiorentina Primavera, reduce da due sconfitte consecutive nel torneo, non è più riuscita a reagire alla veemenza della Lazio che ancora allo scoccare dell’ora di gioco ha timbrato la traversa con Castigliani, anche sfortunato perché il pallone ha poi rimbalzato sulla riga senza però attraversarla totalmente. Ma cambia poco per i laziali, perché un minuto più tardi i giovani biancocelesti hanno trovato il modo di centrare il poker con Marino, che si è messo in proprio e dal limite ha pescato il jolly all’incrocio dei pali.

Prima della fine, addirittura la manita capitolina: lancio da dietro e grande allungo di Nimmermeer, che di prima intenzione ha infilato in acrobazia. Con questa vittoria la Lazio Primavera accorcia sul Bologna e soprattutto sulla stessa Fiorentina: -5 alla salvezza diretta rappresentata dai viola ma i capitolini, così come i felsinei, devono recuperare una partita e dunque sono proprio i viola a rischiare, anche se le gare da giocare per chiudere la stagione regolare non sono pochissime

MILENKOVIC E PEZZELLA, DISASTRI SENZA PRECEDENTI