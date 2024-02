Dodô riparte dalla Primavera, sarà convocato da Galloppa per la sfida col Bologna

Sono passati lunghi mesi dall’infortunio di Settembre ma per Dodô, nonostante il suo contagioso entusiasmo per aver ritrovato il campo di allenamento, non è ancora arrivato il momento della convocazione da parte di Vincenzo Italiano. A restituirgli parzialmente il sorriso ci penserà Mister Galloppa che a quanto si apprende lo convocherà in Primavera, per la prossima sfida di campionato contro il Bologna in programma Lunedì alle 14 al Viola Park. Il brasiliano, dunque, potrà riprendere a giocare per mettere benzina nelle gambe e tornare (si spera) protagonista al più presto in prima squadra.

