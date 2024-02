Italiano: “Partita troppo importante, non possiamo fallire. Fiducia di Commisso fondamentale”

Mister Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina “La partita di domani è importantissima, non possiamo sbagliare. Dobbiamo ripartire da quanto fatto contro il Frosinone, giocare in casa ci da una spinta in più“. Riguardo gli ultimi scontri diretti contro la Lazio: “Vogliamo invertire il trend negativo, ultimamente contro di loro abbiamo commesso errori, ci stiamo preparando per evitarli” visto che l’ultima vittoria dei viola contro i biancocelesti risale all’otto maggio 2021. Il mister viola ha ribadito: “La posizione in classifica influirà sulla partita dato che solo due punti ci dividono dalla Lazio e la posta in palio quindi è elevatissima“. “La squadra ha lavorato bene in settimana e abbiamo studiato attentamente l’avversario” dichiara Vincenzo Italiano, che poi parla anche di Dodo e Castrovilli, “Due giocatori che stanno rientrando in gruppo e che faranno presto comodo, per adesso sono integrati con i più giovani“. Infine su Commisso: “Le sue parole fanno immenso piacere, la sua fiducia fondamentale, il gruppo è coeso, presidente, staff e giocatori. Daremo il massimo per il nostro presidente”

SPALETTI DOMANI AL FRANCHI PER FIORENTINA-LAZIO