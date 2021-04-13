Aquilani: "Abbiamo tanta voglia di difendere il titolo della Coppa Italia"
Aquilani ha parlato sui canali ufficiali del club viola.
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2021 18:47
L'allenatore della primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha parlato in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Genoa sul sito ufficiale della Fiorentina.
Queste le sue parole: "Abbiamo molta voglia di difendere il titolo che abbiamo portato a Firenze e vogliamo tenerlo, ce la giocheremo al massimo e siamo pronti. Il Genoa è una squadra tosta, con cui abbiamo già giocato e che sta facendo bene però noi dobbiamo pensare solo a noi. La Fiorentina sta bene".
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