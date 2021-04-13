Aquilani: "Abbiamo tanta voglia di difendere il titolo della Coppa Italia"

Aquilani ha parlato sui canali ufficiali del club viola.

L'allenatore della primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha parlato in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Genoa sul sito ufficiale della Fiorentina.

Queste le sue parole: "Abbiamo molta voglia di difendere il titolo che abbiamo portato a Firenze e vogliamo tenerlo, ce la giocheremo al massimo e siamo pronti. Il Genoa è una squadra tosta, con cui abbiamo già giocato e che sta facendo bene però noi dobbiamo pensare solo a noi. La Fiorentina sta bene".

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